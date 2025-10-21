В структуре правительства Курской области станет на семь министерств меньше

В Курской области проведут реорганизацию структуры региональных органов исполнительной власти, в ходе которого число министерств сократится, а некоторые ведомства будут объединены, переименованы или ликвидированы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём канале в Max.

«Как и говорил ранее, Курская область — одна из лидеров в стране по количеству министерств. Их действовало аж 24. Теперь станет 17», — написал он.

Как отметил губернатор, для оптимизации процесса восстановления приграничных территорий, министерство строительства и министерство восстановления и развития приграничья будут объединены. Он подчеркнул, что этот шаг обусловлен скорым переходом от стадии разработки проектов к непосредственной реализации восстановительных работ, в том числе расчистки завалов и начала нового строительства.

Кроме того, планируется слияние министерства градостроительства и архитектуры с Минимущества, а также объединение Минэкономразвития и министерства труда и занятости в единое ведомство. Помимо этого, два министерства будут преобразованы в комитеты, а одно упразднено. Губернатор уточнил, что министерство охраны объектов культурного наследия получит статус Управления по государственной охране объектов культурного наследия.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины продолжают удерживаться 13 жителей Курской области. Омбудсмен заверила, что будет добиваться возвращения каждого соотечественника.