Отец Илона Маска высоко оценил состояние ИТ-инфраструктуры и потенциал Татарстана

Бизнесмен и инженер Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, совершил визит в Казань. В рамках поездки он ознакомился с IT-парками Татарстана, высоко оценив как уровень местной инфраструктуры, так и перспективы развития региональной IT-экосистемы. Об этом сообщил Telegram-канал IT-парка имени Башира Рамеева.

«Эррол Маск отметил высокий уровень инфраструктуры и потенциал региональной IT-экосистемы», — говорится в публикации.

Эррол Маск оценил развитие IT-сферы Татарстана во время визита в Казань. Фото © Telegram / ИТ-парк им.Башира Рамеева

Во время визита Маск осмотрел IT-парк на Петербургской, IT-парк имени Башира Рамеева, Cyber Park Arena и детский IT-парк. Он также пообщался с резидентами технопарка, которые представили свои инновационные проекты и разработки.

Ранее Эррол Маск заявил, что по красоте ни один город мира не может сравниться с Москвой. По его мнению, даже Лондон и Вашингтон уступают российской столице. Он также обратил внимание на проблемы с безопасностью в зарубежных городах: в Вашингтоне, по его словам, президент США Дональд Трамп был вынужден вводить солдат для поддержания порядка на улицах.