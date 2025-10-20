Отец Илона Маска заявил, что его сын любит и уважает RT

Отец американского бизнесмена Илона Маска, инженер и предприниматель Эррол Маск заявил, что его наследник тоже любит российский телеканал RT. Миллиардер уважает вклад редакции в медиа.

Эррол Маск рассказал, что его сын Илон также любит RT. Видео © RT

Маск-старший посетил московскую студию RT и дал интервью нашим коллегам, в ходе которого обещал организовать общение со своим наследником. Собеседник телеканала также признался, что был поражён количеством языков, на которых вещает RT. Отец американского бизнесмена высоко оценил деятельность российских журналистов.

«Просто продолжайте в том же духе. Оставайтесь собой. Вы так добры и не задираете нос — это правильный путь», — подчеркнул Эррол Маск.

Напомним, ранее отец Илона Маска рассказал Life.ru, планирует ли сын посетить Россию. Эррол Маск подчеркнул, что визит его наследника в нашу страну вполне возможен. По его словам, при необходимости миллиардер способен прилететь куда угодно. В то же время сам Илон Маск положительно отреагировал на новость о встрече президентов РФ и США.