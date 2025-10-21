Проблемы с Выборгским коллектором в Петербурге начались ещё 10 лет назад

В Выборгском районе Петербурга проблемы с канализационным коллектором продолжаются уже 10 лет. В 2015 году он попадал в новости из-за подтопления района. Водоканал тогда заявил, что коллектор эксплуатируется уже более 40 лет, и его состояние с каждым обследованием ухудшается. Об этом пишет «Фонтанка».

В июне этого года местные жители начали жаловаться на неприятный запах и проседание грунта в районе шахты 120А. Тогда специалисты Водоканала приступили к аварийным работам, но ситуация с каждым месяцем только ухудшалась. При этом, конец его капремонта запланирован только на 2027 год.

Напомним, что сегодня жителей многоквартирного дома на 1-м Муринском проспекте в Санкт-Петербурге пришлось эвакуировать из-за просадки асфальта. В администрации отметили, что пострадавших нет, а опасности для жизни людей не оказалось.