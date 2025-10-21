Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 11:19

Российские войска уничтожили в зоне СВО американского «Зелёного дракона»

Обложка © ТАСС / PIRJO TUOMINEN / ЕРА

ВСУ лишились американского бронетранспортёра M113 в зоне специальной военной операции. Данную информацию подтвердила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что техника была подбита бойцами группировки войск «Запад». На этом же направлении российские подразделения уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Она представляет собой важный элемент системы противовоздушной обороны противника.

Дополнительно сообщается, что ещё один бронетранспортёр M113 был уничтожен силами группировки войск «Центр». Американский БТР M113 является устаревшей моделью, разработанной в конце 1950-х годов и массово использовавшейся с 1960-х. Широкую известность данная военная техника получила во время Вьетнамской войны, где заслужила у вьетнамских солдат прозвище «Зелёный дракон». По имеющимся сведениям, партия таких БТР была передана Украине литовскими властями ещё в 2022 году.

ВС РФ уничтожили ещё один Patriot

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ применили против России умную бомбу. Это управляемый боеприпас, тип которого не раскрывается. Отмечается, что оружие удалось своевременно обнаружить и уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

