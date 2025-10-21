ВСУ лишились американского бронетранспортёра M113 в зоне специальной военной операции. Данную информацию подтвердила пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что техника была подбита бойцами группировки войск «Запад». На этом же направлении российские подразделения уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-50. Она представляет собой важный элемент системы противовоздушной обороны противника.

Дополнительно сообщается, что ещё один бронетранспортёр M113 был уничтожен силами группировки войск «Центр». Американский БТР M113 является устаревшей моделью, разработанной в конце 1950-х годов и массово использовавшейся с 1960-х. Широкую известность данная военная техника получила во время Вьетнамской войны, где заслужила у вьетнамских солдат прозвище «Зелёный дракон». По имеющимся сведениям, партия таких БТР была передана Украине литовскими властями ещё в 2022 году.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ применили против России умную бомбу. Это управляемый боеприпас, тип которого не раскрывается. Отмечается, что оружие удалось своевременно обнаружить и уничтожить дежурными средствами противовоздушной обороны.