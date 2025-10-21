В случае немедленного прекращения огня на Украине, большая часть страны оказалась бы под контролем «нацистских» сил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Прекращение огня сейчас означало бы только одно — что огромная часть Украины остаётся под руководством нацистского режима, на этой части Украины это будет единственным местом на земле, где запрещён законодательно целый язык», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.

Министр также отметил, что украинские власти законодательно ограничивают использование русского языка, который является официальным языком ООН и родным для значительной части населения страны.

Ранее Лавров высказался о завершении СВО на Украине. Он заявил, что специальная военная операция «достигает своих целей» и будет успешно завершена, подчеркнув, что её проведение было, в том числе, ответом на попытки Запада вовлечь Украину в НАТО.