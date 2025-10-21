Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 11:12

Лавров: Немедленное прекращение огня оставит Украину в руках нацистского режима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

В случае немедленного прекращения огня на Украине, большая часть страны оказалась бы под контролем «нацистских» сил. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Прекращение огня сейчас означало бы только одно — что огромная часть Украины остаётся под руководством нацистского режима, на этой части Украины это будет единственным местом на земле, где запрещён законодательно целый язык», — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.

Министр также отметил, что украинские власти законодательно ограничивают использование русского языка, который является официальным языком ООН и родным для значительной части населения страны.

Лавров ответил на призывы США немедленно прекратить огонь на Украине
Лавров ответил на призывы США немедленно прекратить огонь на Украине

Ранее Лавров высказался о завершении СВО на Украине. Он заявил, что специальная военная операция «достигает своих целей» и будет успешно завершена, подчеркнув, что её проведение было, в том числе, ответом на попытки Запада вовлечь Украину в НАТО.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar