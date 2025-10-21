Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 11:16

Недружественные страны закупили товары из России на 20,5 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Kosal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Kosal

Российские товары пользуются спросом не только среди партнёров Москвы, но и среди стран, которые считаются недружественными. Такое заявление сделал глава кабмина Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что страны потратили на закупку российской продукции свыше 25,5 миллиарда долларов. Речь идёт о первом полугодии этого года.

Европа побила рекорд, закупив этим летом 76,5 млрд кубометров СПГ
Европа побила рекорд, закупив этим летом 76,5 млрд кубометров СПГ

Ранее правительство России распорядилось ввести временный налог в 10% на масличный лён и установить лимиты на вывоз кукурузы. Срок действия – до 31 августа 2026 года.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Михаил Мишустин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar