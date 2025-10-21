Российские товары пользуются спросом не только среди партнёров Москвы, но и среди стран, которые считаются недружественными. Такое заявление сделал глава кабмина Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что страны потратили на закупку российской продукции свыше 25,5 миллиарда долларов. Речь идёт о первом полугодии этого года.

Ранее правительство России распорядилось ввести временный налог в 10% на масличный лён и установить лимиты на вывоз кукурузы. Срок действия – до 31 августа 2026 года.