Галкин* погасил долги по налогам за ликвидированное ИП после решения суда

Возбуждённое 25 августа дело закрыли уже 28 августа после погашения всех начислений должником. На это обратили внимание коллеги из RT . При этом ИП Галкина* было ликвидировано ещё в 2023 году.

Ранее президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий объявил о запуске в России линейки гробов под названием «Максим Галкин»*, посвящённой супругу Аллы Пугачёвой. Он уточнил, что базовая модель будет недорогой: 20–25 тысяч рублей без постели и прочих атрибутов, а в линейке также есть ещё более доступные варианты из сосны за 5–10 тысяч. Барецкий добавил, что даже бюджетные гробы получат отличительную деталь — металлический шильдик на крышке, ассоциирующийся с эмблемами премиальных автомобилей, и заметил: раз корабли называют именами людей, то почему бы не назвать так и гроб.