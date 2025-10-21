«Испытание на организованность»: Адвокат рассказала, что делать при потере документов на квартиру или землю

Потеря документов на недвижимость — не катастрофа, а лишь испытание на организованность. Людмила Айвар, председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве и заслуженный адвокат, в беседе с Life.ru отметила, что главное — не поддаваться панике и действовать согласно установленным процедурам. Она напомнила, что основным гарантом права собственности является не физический документ, а его фиксация в государственном реестре.

Если же пропал не только сам документ, но и старые договоры, можно обратиться в архив Росреестра или нотариальную палату за копиями. Архивы хранят все зарегистрированные сделки, и вы вправе получить заверенные дубликаты. Людмила Айвар Председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, заслуженный адвокат

По словам специалиста, своевременное обращение в полицию по факту утери документов является ключевым шагом для защиты от потенциальных злоупотреблений, если они окажутся в чужих руках. Для усиления этой защиты юристы иногда предлагают опубликовать небольшое объявление о пропаже в местной прессе или на ресурсах муниципалитета, действующее как своего рода «предупреждение» для недобросовестных лиц.

«Храните электронные копии всех правоустанавливающих документов. Заверьте хотя бы один комплект нотариально. А при любых сомнениях — закажите выписку из ЕГРН: это самый надёжный «ключ» от вашего имущества», — рекомендует адвокат.

Если границы участка или кадастровые сведения не совпадают, необходимо провести новое межевание. В случае споров о праве собственности решение принимает суд, опираясь на архивные и фактические доказательства. Айвар напомнила, что потеря документа не отменяет права владения.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи расторжения договоров купли-продажи недвижимости из-за действий мошенников. В связи с этим возникла инициатива по расширению полномочий нотариальных контор при регистрации документов. Предлагается ввести обязательную юридическую экспертизу и установить единый стандарт проверки «юридической чистоты» объектов недвижимости до подтверждения законности сделки.