Своим заявлением об отправке иностранных войск на Украину министр обороны Великобритании Джон Хили создаёт намеренную провокацию. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«Милитаристские и провокационные заявления руководства Британии традиционно предшествуют любым мирным инициативам и переговорам, в которых они не участвуют, но очень хотят оказывать влияние», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил готовность Лондона направить военный контингент в случае заключения мирного соглашения, отметив что премьер-министр Кир Стармер допускает такую возможность. По его словам, британское правительство уже выделило значительные средства на подготовку к потенциальному развёртыванию сил, что соответствует курсу на обеспечение долгосрочной безопасности в регионе.