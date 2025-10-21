Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 11:52

В Госдуме назвали провокацией заявление Лондона об отправке войск на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Своим заявлением об отправке иностранных войск на Украину министр обороны Великобритании Джон Хили создаёт намеренную провокацию. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.

«Милитаристские и провокационные заявления руководства Британии традиционно предшествуют любым мирным инициативам и переговорам, в которых они не участвуют, но очень хотят оказывать влияние», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

В Великобритании признали, что уже находятся в состоянии войны с Россией
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил готовность Лондона направить военный контингент в случае заключения мирного соглашения, отметив что премьер-министр Кир Стармер допускает такую возможность. По его словам, британское правительство уже выделило значительные средства на подготовку к потенциальному развёртыванию сил, что соответствует курсу на обеспечение долгосрочной безопасности в регионе.

BannerImage
Мария Любицкая
