Пищевая промышленность в шоке от введения «налога на налог» и просит Мишустина разобраться

Российские пищевые объединения и торговые сети обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отменить дополнительные платежи за внедрение системы маркировки «Честный знак». Готовящаяся инициатива вызвала широкий резонанс в бизнес-сообществе. Представители отрасли называют предлагаемый сбор как «налог на налог». Об этом сообщает Forbes.

«Мы надеемся, что пошлину сделают нулевой хотя бы для социально важных продуктов с низкой стоимостью, а для дорогой продукции вроде шин и электроники — высокой. <...> Получается налог на налог, это сюр какой-то», — комментируют ситуацию представители отрасли.

Стоимость маркировки одной единицы товара уже составляет 60 копеек баз учёта НДС, а общие годовые расходы индустрии оцениваются в 52 миллиарда рублей. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев подчеркнул, что итоговое удорожание продукции достигает одного рубля за единицу. По мнению экспертов, введение дополнительных платежей может спровоцировать уход производителей в тень.

Законопроект о новой пошлине планируется рассмотреть в Госдуме 22 октября. Авторы письма указывают на отсутствие чётких механизмов расчёта и прозрачности предлагаемых нормативов.

