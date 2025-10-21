Трамп против тиканья: В Швейцарии обрушился экспорт часов из-за американских пошлин
Швейцарские часы, традиционно считающиеся предметом роскоши, переживают трудные времена на экспортных рынках из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федерацию швейцарской часовой промышленности.
Так, в сентябре 2025 года объём внешних поставок этой продукции сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,5 миллиарда долларов. Ключевым фактором, обусловившим такое снижение, стали американские пошлины, введённые на товары из Швейцарии. Эффект от этих мер оказался настолько существенным, что падение экспорта в США на 55% полностью компенсировало рост на всех прочих рынках.
Важно отметить, что это уже второй месяц подряд, когда наблюдается снижение поставок, после резкого увеличения в июле, вызванного стремлением производителей пополнить запасы перед введением новых торговых барьеров.
Ранее сообщалось, что Трамп решил создать фонд для помощи Украине за счёт пошлин на китайские товары. По данным СМИ, он поручил министру финансов Скотту Мнучину разработать план и представить его европейским партнёрам. Напомним, с 1 ноября США введут 100-процентные пошлины на китайские товары, в дополнение к уже существующим тарифам.
