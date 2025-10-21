В ЕС могут классифицировать этанол как опасный канцероген

Европейское агентство по химикатам (ECHA) рассматривает возможность классификации этанола как канцерогенного вещества. В случае одобрения это может привести к ограничению его применения в медицинских учреждениях. Об этом сообщило издание Financial Times.

Этиловый спирт назван токсичным веществом, повышающим риск развития рака и осложнений при беременности. 10 октября одна из рабочих групп ECHA опубликовала внутреннюю рекомендацию, в которой этанол был признан потенциально опасным для человека. Комитет по изучению активных биоцидных веществ планирует провести заседание с 24 по 27 ноября, на котором будет обсуждаться возможная классификация спирта как канцерогена.

После этого выводы агентства направят в Европейскую комиссию для принятия окончательного решения. На данный момент средства для дезинфекции на основе спирта признаны безопасными в Европейском союзе и с 1990-х годов входят в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Ранее сообщалось, что жители стран ЕС с 2027 года могут остаться без горячей воды из-за возможного запрета на использование гафния и циркония — металлов, применяемых при производстве водонагревателей. Еврокомиссия при разработке правил могла не учесть, что эти металлы используются не только в бытовых системах, но и непосредственно в водонагревателях, а также проигнорировала предупреждения производителей.