21 октября, 12:19

Певица МакSим рассказала о перерыве в творчестве длиной в несколько лет

Обложка © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

Певица МакSим (Марина Абросимова) призналась, что несколько лет не писала песни из‑за переживаний в личной жизни, но сейчас вернулась к творчеству. Об этом она рассказала на дне рождения МУЗ‑ТВ в Кремлёвском дворце.

МакSим рассказала, как вернулась к творчеству. Видео © Пятый канал

«Период был полон событий. И в моём случае написать песню — это не в процессе переживаний. А нужно это пережить, немного разложить по полочкам и тогда уже сложить это в слова», — призналась артистка в разговоре с Пятым каналом.

По её словам, момент для работы над музыкой наконец наступил. Исполнительница подчеркнула, что не планировала выпускать новую композицию публично — ей хотелось «выдохнуть» песню «И правда» прежде всего для самой себя, но в итоге трек всё же вышел.

Ранее МакSим в интервью рассказала, что задумывается об усыновлении: у неё уже двое детей — 16‑летняя Александра и 10‑летняя Мария, но она не исключает появления в семье приёмного ребёнка. По её словам, сейчас это решение кажется страшным, однако она не отвергает такую возможность.

