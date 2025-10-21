Надёжный «Вепрь»: Бойцы СВО оценили живучесть выдерживающей подрывы мин БМР
Обложка © ТАСС / Александр Река
Бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» спроектирована таким образом, что может выдержать до шести противотанковых мин ТМ-62 и 15 мин ТМ-72. Об этом рассказали российские военные группировки «Север» для Минобороны России.
«БМР-3М — боевая машина разминирования. Предназначена для прокладки путей и сплошного разминирования. Попадаются в основном противотанковые мины. Выдерживает шест противотанковых ТМ-62 и 15 ТМ-72. Машина очень надёжная», — сказал командир БМР с позывным Сова.
БМР-3М базируется на платформе танка Т-90. Оснащенная двигателем мощностью 1000 л.с., эта машина способна работать с минными тралами КМТ-7 и КМТ-8. В ее вооружение входят крупнокалиберный пулемёт и дымовые гранатомёты.
Ранее сообщалось, что российские войска стали применять новую тактику с использованием так называемых дронов‑«маток». Они позволяют наносить удары по целям на расстоянии до 30 километров от линии фронта. «Матка» выполняет двойную функцию: она обеспечивает связь между дронами и операторами, а также запускает мини-дроны с взрывчаткой для поражения техники противника, что делает воздушные атаки более точными и результативными.
