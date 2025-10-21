Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 12:38

Надёжный «Вепрь»: Бойцы СВО оценили живучесть выдерживающей подрывы мин БМР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» спроектирована таким образом, что может выдержать до шести противотанковых мин ТМ-62 и 15 мин ТМ-72. Об этом рассказали российские военные группировки «Север» для Минобороны России.

«БМР-3М — боевая машина разминирования. Предназначена для прокладки путей и сплошного разминирования. Попадаются в основном противотанковые мины. Выдерживает шест противотанковых ТМ-62 и 15 ТМ-72. Машина очень надёжная», — сказал командир БМР с позывным Сова.

БМР-3М базируется на платформе танка Т-90. Оснащенная двигателем мощностью 1000 л.с., эта машина способна работать с минными тралами КМТ-7 и КМТ-8. В ее вооружение входят крупнокалиберный пулемёт и дымовые гранатомёты.
Российские войска внедрили в работу новый тяжеловесный дрон «Воган»
Российские войска внедрили в работу новый тяжеловесный дрон «Воган»

Ранее сообщалось, что российские войска стали применять новую тактику с использованием так называемых дронов‑«маток». Они позволяют наносить удары по целям на расстоянии до 30 километров от линии фронта. «Матка» выполняет двойную функцию: она обеспечивает связь между дронами и операторами, а также запускает мини-дроны с взрывчаткой для поражения техники противника, что делает воздушные атаки более точными и результативными.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Военная техника
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar