Надёжный «Вепрь»: Бойцы СВО оценили живучесть выдерживающей подрывы мин БМР

Бронированная машина разминирования БМР-3М «Вепрь» спроектирована таким образом, что может выдержать до шести противотанковых мин ТМ-62 и 15 мин ТМ-72. Об этом рассказали российские военные группировки «Север» для Минобороны России.

«БМР-3М — боевая машина разминирования. Предназначена для прокладки путей и сплошного разминирования. Попадаются в основном противотанковые мины. Выдерживает шест противотанковых ТМ-62 и 15 ТМ-72. Машина очень надёжная», — сказал командир БМР с позывным Сова.

