У москвича заподозрили инсульт, но всему виной оказалась заглушка от ручки в ухе

Врачи городской клинической больницы № 1 имени Пирогова устранили головокружение у пациента, достав из его уха деталь от шариковой ручки. Информацию передала пресс-служба учреждения в своём телеграм-канале.

Недавно в Центр экстренной медицинской помощи поступил 70-летний мужчина с подозрением на инсульт. Дежурный врач-невролог осмотрела пациента, но диагноз не подтвердила. Однако у мужчины сохранялось головокружение и шаткость походки, поэтому было принято решение направить его на осмотр к врачу-оториноларингологу.

Во время осмотра специалист обнаружила в слуховом проходе пациента заглушку от шариковой ручки. Выяснилось, что за несколько дней до обращения пожилой мужчина, разгадывая кроссворд, решил почесать ручкой ухо и не заметил, как заглушка осталась внутри. Медики оперативно извлекли инородный предмет, после чего головокружение у пациента полностью прекратилось и он смог уйти домой.

Такие случаи не являются редкостью. Ранее стало известно, что в России порядка 30% пациентов обращаются к лор-врачам с просьбой достать инородный предмет из уха. Среди самых странных «находок» медики отнесли бусинки, личинок и тараканов.