В Госдуме оценили идею о доступе по паспорту к контенту 18+ в интернете

Тотальный государственный контроль над детским интернет-контентом не может заменить родительское воспитание. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Никогда цифровой родитель настоящего не заменит. Любые технические возможности выступают исключительно в помощь для них. Однако мир сейчас настолько интерактивен, что уследить за ребенком 24 часа в сутки невозможно», — приводит «Постньюс» её слова.

По мнению Буцкой, ограничения необходимы, но их эффективность напрямую зависит от технической реализации. Она считает, что любое принятое решение должно быть настолько сложным для обхода, чтобы практически исключить такую возможность.

До этого, напомним, член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ввести паспортную идентификацию для доступа к контенту 18+, чтобы защитить подростков от насилия, мата и пропаганды асоциального поведения в интернете.

