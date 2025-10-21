Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 12:53

RT «научил» американских телеведущих говорить правду благодаря магии ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / STUDIO GRAND

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / STUDIO GRAND

ИИ «научил» американских телеведущих говорить правду. В ролике к 20-летию RT показаны смонтированные с помощью нейросетей кадры с лицами CNN, Fox News и MSNBC.

Американские телеведущие откровенно говорят о политике США. Видео © Telegram / RT на русском

Популярные лица из медиа сферы с сарказмом интересуются причинами замалчивания критически важной информации. В их выступлениях затрагиваются ближневосточный кризис, бывший президент США Джо Байден и другие актуальные вопросы, постоянно присутствующие в американском информационном пространстве.

SKAI во власти: ИИ впервые вошёл в совет директоров фонда с правом оспаривать решения людей
SKAI во власти: ИИ впервые вошёл в совет директоров фонда с правом оспаривать решения людей

Украинские СМИ тоже пользуются нейросетями, правда в других целях. Ранее Life.ru рассказывал, как телеканал 1+1 оказался в центре скандала из-за трансляции выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. В эфире был показан зал с «дорисованными» зрителями: на пустые и частично занятые места добавили людей, чтобы создать видимость полной аудитории. «Зрители» не шевелились, что выдало возможный монтаж.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Искусственный интеллект
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar