Стала известна возможная дата встречи Лаврова и Рубио

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может состояться 30 октября в Будапеште. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники в дипломатических кругах.

«Главы внешнеполитических ведомств России и США, как ожидается, прибудут в Будапешт 30 октября», — передаёт издание слова неназванного немецкого чиновника.

Согласно публикации, среди европейских дипломатов существует ожидание, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представит свои планы по организации будущего саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В публикации уточняется, что обсуждается возможность проведения отдельной встречи европейских представителей с главой Белого дома в рамках подготовки к возможным переговорам с Россией. При этом собеседник издания подчеркнул, что информация о встречах пока не получила официального подтверждения, и все обсуждаемые варианты остаются на стадии предварительного согласования.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио провели телефонные переговоры. В ходе беседы обсуждались конкретные шаги по выполнению договорённостей, достигнутых лидерами России и США 16 октября. Однако запланированная на эту неделю личная встреча глав внешнеполитических ведомств была официально отложена и не состоится в намеченные сроки.