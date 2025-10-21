Политолог заявил о начале политического террора в США после инцидента с кортежем Вэнса

В США «начинается» политический терроризм, тогда как в России как инструмент давления он исчерпал себя ещё к концу XIX века. Об этом рассказал политолог Данила Гуреев, комментируя инцидент с кортежем вице-президента США Джей ди Вэнса, а также техногенные ЧП на предприятиях и железной дороге.

По оценке Гуреева в разговоре с «Царьградом», в США разворачивается идеологический и структурный кризис, напоминающий российский опыт конца XIX века, когда террор использовался для дестабилизации политической системы. К этой логике он относит многократные покушения на действующего президента США Дональда Трампа и ситуацию с Джей ди Вэнсом, расценивая их как попытки физической ликвидации руководства и признак возвращения террора в качестве элемента политики.

При этом эксперт не связывает с политическим террором техногенные инциденты на военных предприятиях и железных дорогах. По его словам, речь идёт о последствиях изношенности инфраструктуры, недостатка модернизации и регламентного ремонта, что придаёт авариям бытовой, а не политический характер.

Напомним, вчера стало известно, что во время военной демонстрации в Кэмп-Пендлтоне (Калифорния), приуроченной к юбилею Корпуса морской пехоты США, артиллерийский снаряд разорвался в воздухе над трассой I-5, по которой следовал кортеж вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным Axios, осколками был повреждён автомобиль калифорнийского дорожного патруля, часть сотрудников службы безопасности вице-президента получила ранения.