В популярной сети магазинов нашли молочку с мясным клеем

В магазинах сети «Доброцен» в Карелии выявили небезопасные продукты — среди них творог с мясным клеем и сливочное масло с запрещённой кислотой. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Санитарный контроль проводился в торговых точках сети Карелии на протяжении трёх месяцев. Проверки выявили просроченные продукты, мясо и рыбу без маркировки, а также другие нарушения. В сливочном масле «Молочная магия» (производитель «Лав Продукт») обнаружили недопустимую сорбиновую кислоту.

В твороге Kvalita и «Пущенские луга» нашли говяжий жир и микробную трансглютаминазу — так называемый мясной клей. В связи с выявленными нарушениями «Доброцен» планируют привлечь к административной ответственности: торговой сети грозит штраф до 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества обнаружили повышенное содержание токсичного мышьяка в сардинах торговой марки «Вкусные консервы» из сети магазинов «Глобус». Исследование показало, что уровень общего мышьяка в продукте составил 7,7 мг/кг, что превышает установленный норматив в 5 мг/кг.