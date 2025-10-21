В Югре мужчина случайно застрелил сборщика шишек в лесу, приняв за медведя

Сборщик шишек в Ханты-Мансийском автономном округе застрелил мужчину, приняв его за медведя. Информацию об этом передаёт пресс-служба регионального управления СК РФ.

По информации ведомства, инцидент произошёл днём 14 октября в Октябрьском районе, где 33-летний мужчина занимался сбором кедровых шишек. При себе у него было заряженное охотничье ружьё, а сопровождала хозяина собака породы лайка. Вечером пёс начал лаять, после чего хозяин произвёл выстрел в сторону леса, предположив, что там находится медведь.

«Фактически в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек – 35-летний мужчина. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности. В настоящее время сотрудники ведомства проводят действия для установления всех обстоятельств трагедии. Также в СК предупредили граждан, что ежегодно в лесу во время охоты происходят несчастные случаи из-за ранения огнестрелом. Основная причина — несоблюдение правил безопасности, неправильное обращение с оружием и игнорирование правил охоты.

Ранее похожий несчастный случай произошёл у посёлка Кубайка Таштыпского района Хакасии. Пятеро коллег отправились на охоту, в лесу они разделились на две группы. Один из мужчин выстрелил в своего начальника, приняв его за дикого зверя.