21 октября, 13:41

«Легендарный лот»: Командир «Ахмата» Аид показал пульт дрона, с которого уничтожили 700 бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид продемонстрировал пульт управления беспилотником, который, по его словам, использовался для уничтожения 700 украинских военнослужащих. Фотография пульта была опубликована в его Telegram-канале.

«Пульт Моисея (позывной пользовавшегося пультом военнослужащего), которым на Херсоне на тот свет было переправлено свыше 700 душ противника», — подписал фотографию Аид.

Пульт дрона, с которого ликвидированы сотни ВСУшников. Фото © Telegram / Зов Аида

Аид также сообщил о планах выставить на аукцион этот предмет. Он охарактеризовал пульт БПЛА как «легендарный».

«Ближайшие недели станут решающими»: На Украине признали успех ВС России в Купянске

Ранее сало известно о начале мощного наступления Армии России в Запорожской области. По данным военкоров, наши войска осуществляют механизированные атаки на трёх направлениях. Техника выдвигалась из района Мирного в сторону Нестерянки и Щербаков, а также из Ильченково – в направлении Новоданиловки.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

