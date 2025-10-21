Командир спецназа «Ахмат» с позывным Аид продемонстрировал пульт управления беспилотником, который, по его словам, использовался для уничтожения 700 украинских военнослужащих. Фотография пульта была опубликована в его Telegram-канале.

«Пульт Моисея (позывной пользовавшегося пультом военнослужащего), которым на Херсоне на тот свет было переправлено свыше 700 душ противника», — подписал фотографию Аид.

Пульт дрона, с которого ликвидированы сотни ВСУшников. Фото © Telegram / Зов Аида

Аид также сообщил о планах выставить на аукцион этот предмет. Он охарактеризовал пульт БПЛА как «легендарный».



Ранее сало известно о начале мощного наступления Армии России в Запорожской области. По данным военкоров, наши войска осуществляют механизированные атаки на трёх направлениях. Техника выдвигалась из района Мирного в сторону Нестерянки и Щербаков, а также из Ильченково – в направлении Новоданиловки.