Форвард «Зенита» Кассьерра получил серьёзную травму

Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра получил травму икроножной мышцы в матче с «Сочи» (3:0) в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

После обследования было установлено, что форварду потребуется около четырёх недель для восстановления. В пресс-службе клуба сообщили, что сроки возвращения футболиста зависят от его динамики восстановления. В нынешнем сезоне Кассьерра провел 14 матчей и забил семь голов.

Ранее «Зенит» одержал уверенную победу над «Сочи» в гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-бело-голубых после голов казахстанского защитника Нуралы Алипа на 13-й минуте, бразильского хавбека Густаво Мантуана с пенальти на 54-й минуте и полузащитника Андрея Мостового с одиннадцатиметрового на 86-й минуте.