Жителей Ленинградской области шокировал плавающий гроб в озере

Плавающий в озере гроб напугал жителей Всеволожска Ленинградской области. О необычном инциденте сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Местные жители заметили в водоёме ладью, обделанной красной тканью, которая плавала по воде Школьного озера. Очевидцы подчеркнули, что внутри гроба никого не было обнаружено. Наиболее смелые горожане выловили необычный объект из воды и перенесли его на мусорную площадку, где впоследствии обнаружили у гроба двойное дно.

В администрации Всеволожска подтвердили факт происшествия, но не смогли установить происхождение плавающего объекта. В непосредственной близости от озера отсутствуют ритуальные агентства и кладбища.

Похожий случай произошёл в центре Санкт-Петербурга: жители обнаружили гроб с белой атласной обивкой во дворе дома. Горожане предположили, что это реквизит на съёмках, но потом хозяин гроба объявился, назвавший ящик своей кроватью.