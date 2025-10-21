Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 14:30

Жителей Ленинградской области шокировал плавающий гроб в озере

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Плавающий в озере гроб напугал жителей Всеволожска Ленинградской области. О необычном инциденте сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Местные жители заметили в водоёме ладью, обделанной красной тканью, которая плавала по воде Школьного озера. Очевидцы подчеркнули, что внутри гроба никого не было обнаружено. Наиболее смелые горожане выловили необычный объект из воды и перенесли его на мусорную площадку, где впоследствии обнаружили у гроба двойное дно.

В администрации Всеволожска подтвердили факт происшествия, но не смогли установить происхождение плавающего объекта. В непосредственной близости от озера отсутствуют ритуальные агентства и кладбища.

Похожий случай произошёл в центре Санкт-Петербурга: жители обнаружили гроб с белой атласной обивкой во дворе дома. Горожане предположили, что это реквизит на съёмках, но потом хозяин гроба объявился, назвавший ящик своей кроватью.

