Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 14:25

Спрос на арафатки в России вырос вдвое, а цены подскочили в три раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Varnava

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Varnava

В России вновь набирают популярность арафатки — арабские мужские головные платки, модные в нулевые. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как выяснилось, продажи этого аксессуара в России за последний год выросли в два раза, а цены поднялись с 500 до 1500 рублей. Ещё 15 лет назад арафатки носили эмо и представители молодежных субкультур, дополнительно украшая аксессуар значками любимых групп. Сейчас платки популярны как у мужчин, так и у женщин: летом — как стильный аксессуар, зимой — как тёплый шарф, закрывающий горло. В арабских странах куфия стоит $1–3 (менее 300 рублей).

Стилист объяснил, как носить меховую кубанку, чтобы не выглядеть «бабусей»
Стилист объяснил, как носить меховую кубанку, чтобы не выглядеть «бабусей»

Ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar