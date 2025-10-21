Спрос на арафатки в России вырос вдвое, а цены подскочили в три раза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marina Varnava
В России вновь набирают популярность арафатки — арабские мужские головные платки, модные в нулевые. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как выяснилось, продажи этого аксессуара в России за последний год выросли в два раза, а цены поднялись с 500 до 1500 рублей. Ещё 15 лет назад арафатки носили эмо и представители молодежных субкультур, дополнительно украшая аксессуар значками любимых групп. Сейчас платки популярны как у мужчин, так и у женщин: летом — как стильный аксессуар, зимой — как тёплый шарф, закрывающий горло. В арабских странах куфия стоит $1–3 (менее 300 рублей).
Ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать шапки, как у Нади из «Иронии судьбы». Продавцы отмечают рост популярности такого товара и ставят минимальную сумму за настоящий мех кубанки в районе шести тысяч рублей.
