Михаил Шуфутинский рассказал, что проводит свободное время за бильярдом и настолками

Михаил Шуфутинский рассказал, как проводит свободное время и почему не планирует сбавлять обороты в карьере. Певец даже в Турции летом дал пять выступлений в отелях, постоянно разъезжая между площадками.

Михаил Шуфутинский о работе и отдыхе. Видео © Пятый канал

«В июле мы попробовали отдыхать в Турции, но у нас там ещё случилось пять концертов в отелях, и пришлось выезжать туда‑сюда, туда‑сюда», — рассказал артист.

Коллеги переживают из‑за нагрузки и проблем со спиной и ногами: певец пояснил, что в аэропортах иногда пользуется инвалидной коляской, если нужно преодолеть длинные переходы, но на сцене чувствует себя уверенно и не испытывает ни усталости, ни выгорания. Частные заказчики, утверждает он в разговоре с Пятым каналом, готовы платить повышенные гонорары.

Певец подчеркнул, что держит форму благодаря домашнему спортзалу и бассейну, а лучший способ восстановиться — грамотно расслабиться после трудового дня. Он не скрывает, что любит телевизор и футбол, а иногда позволяет себе «стаканчик» после концерта, что не всегда нравится супруге Светлане, которая много лет следит за его режимом и рационом. Под её контролем Шуфутинский сбросил около 40 килограммов, перешёл на более полезное питание, ведёт дневник, а в рестораны пара выбирается только по особым поводам.

«Я себя люблю, я у себя один. Другого такого нет», — подчёркивает шансонье.

Музыкант заметил, что к моде на фермерство равнодушен — заниматься сельским хозяйством ради удовольствия ему не интересно. Зато он с охотой собирает друзей на выходных: играет в теннис, бильярд и настольные игры. Шуфутинский добавил, что недавно вышла настольная игра «3 сентября» — ему подарили 50 экземпляров, и она пришлась по вкусу. В целом он старается балансировать между сценой и домом, не снижая темпа гастролей и поддерживая здоровье привычными ему способами.