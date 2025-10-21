Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 14:50

Михаил Шуфутинский рассказал, что проводит свободное время за бильярдом и настолками

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Михаил Шуфутинский рассказал, как проводит свободное время и почему не планирует сбавлять обороты в карьере. Певец даже в Турции летом дал пять выступлений в отелях, постоянно разъезжая между площадками.

Михаил Шуфутинский о работе и отдыхе. Видео © Пятый канал

«В июле мы попробовали отдыхать в Турции, но у нас там ещё случилось пять концертов в отелях, и пришлось выезжать туда‑сюда, туда‑сюда», — рассказал артист.

Коллеги переживают из‑за нагрузки и проблем со спиной и ногами: певец пояснил, что в аэропортах иногда пользуется инвалидной коляской, если нужно преодолеть длинные переходы, но на сцене чувствует себя уверенно и не испытывает ни усталости, ни выгорания. Частные заказчики, утверждает он в разговоре с Пятым каналом, готовы платить повышенные гонорары.

Певец подчеркнул, что держит форму благодаря домашнему спортзалу и бассейну, а лучший способ восстановиться — грамотно расслабиться после трудового дня. Он не скрывает, что любит телевизор и футбол, а иногда позволяет себе «стаканчик» после концерта, что не всегда нравится супруге Светлане, которая много лет следит за его режимом и рационом. Под её контролем Шуфутинский сбросил около 40 килограммов, перешёл на более полезное питание, ведёт дневник, а в рестораны пара выбирается только по особым поводам.

«Я себя люблю, я у себя один. Другого такого нет», — подчёркивает шансонье.

Музыкант заметил, что к моде на фермерство равнодушен — заниматься сельским хозяйством ради удовольствия ему не интересно. Зато он с охотой собирает друзей на выходных: играет в теннис, бильярд и настольные игры. Шуфутинский добавил, что недавно вышла настольная игра «3 сентября» — ему подарили 50 экземпляров, и она пришлась по вкусу. В целом он старается балансировать между сценой и домом, не снижая темпа гастролей и поддерживая здоровье привычными ему способами.

Сын Шуфутинского стал фигурантом административного дела, ему грозит штраф
Сын Шуфутинского стал фигурантом административного дела, ему грозит штраф

Ранее в СМИ появлялись публикации о выявленном весной у Михаила Шуфутинского новообразовании и якобы принятом врачами решении об экстренной операции. Впрочем, вскоре PR-директор Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева опровергла сообщения о проблемах со здоровьем 77-летнего артиста.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Шуфутинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar