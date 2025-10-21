Выносили на руках: Болгарская гимнастка получила тяжёлую травму на ЧМ в Джакарте

Во время квалификации на чемпионате мира болгарская гимнастка Валентина Георгиева неудачно приземлилась при выполнении опорного прыжка. Как передаёт ТАСС, после падения ей потребовалась помощь: спортсменку вынесли из зала на руках медики и вспомогательный персонал, так как она не могла передвигаться самостоятельно.

По данным агентства, 19-летняя гимнастка, уже известная своими достижениями, ранее дважды завоевывала серебряные медали на чемпионатах Европы в той же дисциплине. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году Георгиева заняла пятое место в опорном прыжке.

Чемпионат мира в Джакарте, который завершится 25 октября, примечателен тем, что стал первым международным соревнованием, где российские гимнасты смогли выступить после четырёхлетнего перерыва. Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение в марте 2025 года, разрешив российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

С весны 2022 года FIG ограничивала участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. Возвращение российских гимнастов на мировую арену стало возможным благодаря этому решению, что является важным шагом на пути к их полноценному участию в международных соревнованиях.

