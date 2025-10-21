Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто в связи с необходимостью обеспечения безопасности стратегического объекта. Об этом сообщил информационный центр, осуществляющий мониторинг ситуации на транспортных подходах к переходу.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в официальном сообщении, опубликованном в 16:41 по московскому времени.

В публикации содержится призыв к водителям сохранять спокойствие и беспрекословно выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в течение дня 21 октября информация о каких-либо затруднениях при проезде к пунктам ручного досмотра на мосту отсутствовала.

Временное перекрытие движения может быть связано с повышенными мерами безопасности — на территории Крыма действует бессрочный жёлтый уровень террористической опасности. Напомним, что в ночь на 21 октября средствами ПВО были уничтожены два беспилотника над полуостровом и семь дронов над акваторией Чёрного моря. Крымский мост как стратегический объект требует особого режима безопасности, включающего обязательный досмотр всех транспортных средств в связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны киевского режима.

