21 октября, 14:45

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 16:55 мск, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев. В городе приостановили работу транспорта.

«Внимание всем! Воздушная тревога! <...> Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.

В 17:15 мск объявили об отбое тревоги.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Ленобласти из-за несанкционированного запуска БПЛА. Силы ПВО оперативно приступили к устранению угрозы, из-за чего в регионе наблюдалось временное снижение скорости мобильного интернета.

