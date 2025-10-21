В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе в 16:55 мск, об этом в своём телеграм-канале написал губернатор региона Михаил Развожаев. В городе приостановили работу транспорта.

«Внимание всем! Воздушная тревога! <...> Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.

В 17:15 мск объявили об отбое тревоги.

Ранее воздушную тревогу объявляли в Ленобласти из-за несанкционированного запуска БПЛА. Силы ПВО оперативно приступили к устранению угрозы, из-за чего в регионе наблюдалось временное снижение скорости мобильного интернета.