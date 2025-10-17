Пассажирские поезда задерживаются в Крыму после атаки БПЛА и пожара в Феодосии

Южная транспортная прокуратура сообщила о задержках поездов, вызванных инцидентом вблизи станции Остряково в Крыму. Надзорное ведомство следит за соблюдением прав пассажиров, пострадавших от задержек.

«В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — говорится в сообщении.

Перевозчик сообщил о задержке следующих поездов: №007 Санкт-Петербург — Севастополь, №092 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, №195 Москва — Симферополь и №162 Пермь — Симферополь.