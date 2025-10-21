В Германии умер автор золотых хитов группы Dschinghis Khan

В Германии от полиорганной недостаточности умер Бернд Мейнунгер — автор песни Dschinghis Khan, суперхита группы Dschinghis Khan. Об этом стало известно из сообщения IMDb. Композитор ушёл из жизни в своем доме в Баварии, незадолго до этого отметив 81-летие.

Творчество Мейнунгера прославило Германию на конкурсе «Евровидение» и регулярно возглавляло музыкальные рейтинги, а его мелодии можно услышать в десятках кинофильмов.

Самым ярким примером его таланта стал мегахит Dschinghis Khan одноимённой группы, который стал образцом немецкого диско. С этой песней группа представляла Германию на «Евровидении» в 1979 году в Иерусалиме. Сингл, выпущенный с дебютного альбома, мгновенно взлетел на вершину хит-парадов в Германии и покорил европейские чарты. За свою жизнь Мейнунгер написал более пяти тысяч песен, свыше 200 из которых вошли в топ-100 мировых чартов.

