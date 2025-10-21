Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик

Появилось видео потассовки, в которой умер оператор Сергей Политик. На кадрах видно, что один из нападавших, предположительно 33-летний Армен Саргсян, кинул в кинооператора бычок, а затем ударил его ножом. Видео публикует телеграм-канал Baza.

Последние минуты жизни оператора Политика. Видео © Telegram/ Baza

Политик попытался защититься с помощью перцового баллончика, но ранение оказалось смертельным. Приехавшие врачи не смогли спасти его жизнь. Нападавшие, скрывшись с места происшествия, продолжают находиться в розыске.