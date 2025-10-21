Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 12:54

Опубликованы кадры потассовки, в которой погиб оператор Сергей Политик

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dop.s.politik

Появилось видео потассовки, в которой умер оператор Сергей Политик. На кадрах видно, что один из нападавших, предположительно 33-летний Армен Саргсян, кинул в кинооператора бычок, а затем ударил его ножом. Видео публикует телеграм-канал Baza.

Последние минуты жизни оператора Политика. Видео © Telegram/ Baza

Политик попытался защититься с помощью перцового баллончика, но ранение оказалось смертельным. Приехавшие врачи не смогли спасти его жизнь. Нападавшие, скрывшись с места происшествия, продолжают находиться в розыске.

Не успела скрыться в подъезде: В Казани неизвестный избил и похитил девушку

Напомним, что режиссёр и кинооператор Сергей Политик наиболее известен по работе над сериалом «Закрытая школа». Сообщалось, что его зарезали, когда он решил выйти покурить. Life.ru публиковал кадры первых секунд после смерти оператора.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Полина Никифорова
