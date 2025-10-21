Матвиенко поздравила Никиту Михалкова с юбилеем, отметив его гражданскую позицию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила режиссёра Никиту Михалкова с 80-летием, подчеркнув его активную гражданскую позицию и значительный вклад в культуру. В своём поздравлении сенатор отметила, что Михалков обладает широчайшей эрудицией и глубоким интересом к истории России, что помогает ему создавать яркие творческие работы и устанавливать доверительные отношения со зрителями.

«От всей души поздравляю вас с юбилеем. <…> Пусть вам всегда сопутствуют успех и неиссякаемое вдохновение. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия», — заявила Матвиенко.

Напомним, что легендарный режиссёр Никита Михалков отмечает 80-летие. Юбилей одного из самых влиятельных деятелей отечественной культуры отмечается на государственном уровне: президент Владимир Путин лично поздравил мастера, подчеркнув их давнюю дружбу и назвав Михалкова «патриотом Родины в глубоком, философском смысле».