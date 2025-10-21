Сектор Газа
21 октября, 15:06

Стало известно, когда Госдума примет закон о переходе на круглогодичный призыв в армию

Обложка © Life.ru

Госдума собирается 28 октября утвердить в окончательном чтении законопроект, который позволит призывать в армию в течение всего года по указу президента. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

«Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября», — сказал Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий с 1 января 2026 года призывать граждан в армию в течение всего календарного года на основании указа президента, с отправкой к местам службы дважды в год — с апреля по июль и с октября по декабрь. Документ также предусматривает цифровизацию воинского учёта.

Мария Любицкая
