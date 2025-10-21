«Конопля вряд ли полезнее»: Только один депутат Госдумы проголосовал против запрета продажи сигарет у остановок

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил несогласие с законопроектом, предусматривающим запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Он оказался единственным, кто проголосовал против этого решения. В интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву Вассерман пояснил, что его позиция продиктована принципиальными соображениями.

«Я в принципе против ограничений продажи табачных изделий. Доступная мне часть мировой статистики показывает, что любое сокращение потребления табака сопровождается ростом потребления конопли. А она вряд ли полезнее», — пояснил парламентарий.

По мнению эрудита, он неоднократно озвучивал эти данные коллегам, и его позиция хорошо известна. Тем не менее Вассерману пока не удалось убедить других депутатов принять его точку зрения.

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках. Авторы законопроекта подчёркивают, что торговая деятельность в павильонах, расположенных на остановочных пунктах, способствует повышенной доступности табачных изделий для населения, особенно для молодёжи, учитывая близость многих таких точек к учебным заведениям.