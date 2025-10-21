В Чувашии главу района будут судить за драку во время совещания

Главу Шемуршинского муниципального округа Чувашии будут судить за нападение на охотоведа, в результате которого был причинён лёгкий вред здоровью. Инцидент произошёл после ссоры на публичном собрании, сообщила прокуратура республики.

Глава района в Чувашии напал с кулаками на участника совещания. Видео © Telegram / Прокуратура Чувашии

Согласно информации ведомства, в марте этого года 52-летний глава округа спровоцировал конфликт с 70-летним охотоведом во время собрания в здании районной станции по борьбе с болезнями животных. Ссора переросла в драку, в ходе которой глава нанёс охотоведу удары, повлекшие за собой телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

«В отличие от ряда подобных дел, мужчина обвиняется не в должностном, а в насильственном преступлении - п. »а« ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Обвиняемый в ходе следствия вину не признал», — указано в сообщении.

Прокуратура республики передала уголовное дело в суд для рассмотрения. В пресс-релизе имя чиновника не упоминается, однако на сайте Шемуршинского муниципального округа главой значится Сергей Галкин.

Ранее сообщалось, что в Бурятии учитель физики подрался с учеником и сломал ему руку после «воспитательного леща». В соцсетях пишут, что юноша выстрелил в преподавателя из водяного пистолета, за что получил подзатыльник, с которого и началась их схватка.