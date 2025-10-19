Не оставил человека в беде: Филимонов вступился за разнимавшего драку Иноземцева

Глава Вологодской области Георгий Филимонов выступил с заявлением в поддержку вице-губернатора Ивана Иноземцева, оказавшегося в центре инцидента в петербургском отеле.

Филимонов сообщил, что появились новые детали произошедшего с Иноземцевым. После того, как уложить дочь спать, чиновник вместе с супругой спустился в лобби-отеля для ужина. Там могла иметь место провокация. Очевидцы, по словам Филимонова, утверждают, что Иван Борисович вступился за человека, подвергшегося нападению, так как, руководствуясь своими жизненными принципами, не мог оставить посетителя ресторана в беде.

Он также отметил, что в последнее время наблюдается множество попыток провокаций. Филимонов передал отдельный привет заказчикам таких действий, заявив, что они лишь укрепляют его и всю команду.

«Сила в Правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против? Известно как он зовется. Победа во всех смыслах за нами», — написал он.