21 октября, 15:56

«Колоссальная сумма»: Стало известно, сколько денег потратили украинцы для уклонения от мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Объём теневого рынка, связанного с уклонением граждан Украины от мобилизации, достиг примерно двух миллиардов евро. Такую оценку озвучил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Теневой рынок уклонения от мобилизации составляет около 2 миллиардов евро. Это колоссальная сумма. Для сравнения, сейчас будут снова изменения в государственный бюджет, чтобы выделить на армию ещё 300 миллиардов гривен (7,1 миллиарда долларов), и это (оборот теневого рынка) треть от потребности», — сказал он.

Разумков отметил, что текущая система мобилизации имеет серьёзные изъяны и несовершенства. По его словам, на Украине в основном призывают лиц старшего поколения, которые не успели выехать за границу. Депутат привёл примеры нерационального использования бюджетных средств, когда на обучение и полное обмундирование лиц с подтверждённой инвалидностью тратились значительные ресурсы.

По его словам, такие случаи приводят к прямому нецелевому расходованию военного бюджета, поскольку эти граждане не могут быть полноценно задействованы в боевых действиях. Дополнительной проблемой Разумков назвал массовые случаи дезертирства, когда мобилизованные не прибывают к местам прохождения службы.

Ранее сообщалось, что на Украине проводят масштабные проверки вузов с целью выявления уклонистов. Из-за этого удалось выявить нарушения, среди которых оказалось зачисление аспирантов задним числом. Из-за критической нехватки личного состава власти предпринимают активные меры для предотвращения уклонения.

Юлия Сафиулина
