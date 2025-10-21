Сектор Газа
21 октября, 16:09

Аэропорт Пулково снял ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Временные ограничения на приём и вылет воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково полностью сняты. Данное заявление сделал представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что ранее введённые ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов. В настоящее время работа аэропорта вернулась к штатному режиму. Все запланированные рейсы выполняются по расписанию.

Ранее сообщалось, что во всех аэропортах России были сняты временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Работу возобновили воздушные гавани Нижнего Новгорода (Чкалов), Тамбова (Донское), Владикавказа (Беслан), Волгограда, Геленджика, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Сочи.

