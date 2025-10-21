Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Росавиация объявила о полном снятии временных ограничений на приём и отправление воздушных судов во всех аэропортах России. Работу в штатном режиме возобновили воздушные гавани Нижнего Новгорода (Чкалов), Тамбова (Донское), Владикавказа (Беслан), Волгограда, Геленджика, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Сочи.

В период действия ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Согласно официальной информации, на альтернативные аэропорты прибыли самолёты, следовавшие в Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи.