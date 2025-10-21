Сектор Газа
21 октября, 03:20

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Обложка © Life.ru

Росавиация объявила о полном снятии временных ограничений на приём и отправление воздушных судов во всех аэропортах России. Работу в штатном режиме возобновили воздушные гавани Нижнего Новгорода (Чкалов), Тамбова (Донское), Владикавказа (Беслан), Волгограда, Геленджика, Грозного (Северный), Краснодара (Пашковский) и Сочи.

В период действия ограничений несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Согласно официальной информации, на альтернативные аэропорты прибыли самолёты, следовавшие в Нижний Новгород, Владикавказ, Волгоград, Грозный и Сочи.

За три часа над Россией сбили 14 украинских беспилотников
За три часа над Россией сбили 14 украинских беспилотников

Ранее СК назвал причину аварийной посадки самолёта AZAL в Пулково. Напомним, самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью ночью 20 октября, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт пришлось ненадолго закрыть.

