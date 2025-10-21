Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 16:36

Илон Маск оскорбил временного главу NASA из-за лунной программы

Обложка © ТАСС / Evan Vucci / АР

Обложка © ТАСС / Evan Vucci / АР

Американский бизнесмен Илон Маск саркастически обыграл фамилию министра транспорта США и исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, превратив её в оскорбление. Это произошло после того, как Даффи объявил о передаче лунной программы «Артемида-3» конкурентам SpaceX из-за несоблюдения компанией сроков.

«Шон Дамми», — написал Маск в соцети X в ответ на сообщение другого пользователя, где упоминалось имя Даффи.

В английском языке слово «dummy» используется для обозначения человека, которого считают глупым или неспособным к мышлению.

Илон Маск поддержал Дурова в войне против закона ЕС о тотальной слежке
Илон Маск поддержал Дурова в войне против закона ЕС о тотальной слежке

А ранее космонавт Олег Артемьев поблагодарил американского бизнесмена Эррола Маска за его сына Илона Маска. В скором времени россиянин может отправиться в космос на борту корабля Starship.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar