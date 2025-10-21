Илон Маск оскорбил временного главу NASA из-за лунной программы

Американский бизнесмен Илон Маск саркастически обыграл фамилию министра транспорта США и исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи, превратив её в оскорбление. Это произошло после того, как Даффи объявил о передаче лунной программы «Артемида-3» конкурентам SpaceX из-за несоблюдения компанией сроков.

«Шон Дамми», — написал Маск в соцети X в ответ на сообщение другого пользователя, где упоминалось имя Даффи.

В английском языке слово «dummy» используется для обозначения человека, которого считают глупым или неспособным к мышлению.

А ранее космонавт Олег Артемьев поблагодарил американского бизнесмена Эррола Маска за его сына Илона Маска. В скором времени россиянин может отправиться в космос на борту корабля Starship.