«Это не его дом»: Клинтон обрушилась с критикой на Трампа, обвинив его в разрушении Белого дома
Обложка © ТАСС / АР / Julio Cortez
Планы по строительство бального зала в Белом доме не понравились бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Она обвинила президента США Дональда Трампа в разрушении здания.
«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — заявила Клинтон в социальной сети X.
Напомним, что в Вашингтоне начались работы по строительству нового бального зала в Белом доме. При этом, снос части здания противоречит обещания Трампа о неизменности исторической структуры архитектурного объекта. Строительные бригады приступили к демонтажу конструкций в восточном крыле, при этом для разрушения стен использовалась тяжёлая техника.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.