Гимнастка Мельникова вышла в финал многоборья на первом ЧМ после отстранения

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова блестяще выступила в квалификационных соревнованиях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, уверенно заняв первое место в многоборье с результатом 54,566 балла. Россиянка продемонстрировала превосходную готовность, став единственной спортсменкой, преодолевшей рубеж в 54,5 балла.

В финал вышла ещё одна российская гимнастка Людмила Рощина. Она заняла 7-е место в квалификации.

Чемпионат мира в Джакарте знаменует возвращение российских гимнастов на международную арену после длительного перерыва. Финал в личном многоборье состоится 23 октября, где Мельникова будет главным претендентом на золотую медаль, а награды на отдельных снарядах будут разыграны 24 и 25 октября.

Ранее Ангелина Мельникова одержала победу в упражнениях на бревне на международном турнире в Париже, набрав 13,500 балла. Это было её первое выступление под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после почти четырёхлетнего перерыва.