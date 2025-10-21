Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

21 октября, 17:36

Новый план ЕС и Киева по урегулированию включает снятие санкций с России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander

Европейские страны совместно с Киевом разработали план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

План предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, возможность её скорейшего вступления в ЕС, а также постепенное снятие санкций с России в случае выполнения условий соглашения. За реализацией предложенных мер будет следить специальный совет, который возглавит президент США Дональд Трамп.

Лидеры ЕС и Зеленский хотят участвовать в возможной встрече Путина и Трампа
Ранее Life.ru писал, что Евросоюзу придётся согласиться на любую сделку по Украине, предложенную Трампом. Брюссельские чиновники постепенно начинают осознавать отсутствие альтернативы такому развитию событий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
