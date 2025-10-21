Новый план ЕС и Киева по урегулированию включает снятие санкций с России

Европейские страны совместно с Киевом разработали план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

План предполагает предоставление Украине гарантий безопасности, возможность её скорейшего вступления в ЕС, а также постепенное снятие санкций с России в случае выполнения условий соглашения. За реализацией предложенных мер будет следить специальный совет, который возглавит президент США Дональд Трамп.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюзу придётся согласиться на любую сделку по Украине, предложенную Трампом. Брюссельские чиновники постепенно начинают осознавать отсутствие альтернативы такому развитию событий.