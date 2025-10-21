Европейский союз будет вынужден согласиться с любыми условиями сделки по Украине, которую предложит американский президент Дональд Трамп. Данное заявление сделало издание The European Conservative со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Публикация отмечает, что брюссельские чиновники постепенно начинают осознавать отсутствие альтернативы такому развитию событий. Поэтому им придётся согласиться с иным исходом, к котором придёт глава Белого дома. Издание констатирует, что разговоры Европейского союза о дальнейшей поддержке Киева на практике оказываются «пустым звуком».

«Брюссельские чиновники постепенно приходят к признанию того, что в конечном итоге у них не будет иного выбора, кроме как принять любую сделку, предложенную Трампом», — говорится в материале.

Таким образом, в материале комментировался планируемый российско-американский саммит, который состоится в Будапеште. Напомним, что об очной встрече в столице Венгрии договорились президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров 16 октября. Основной темой беседы будет, вероятно, урегулирования украинского конфликта. Однако, несмотря на попытку добиться мира, европейские страны, наоборот, активно подстрекают киевский режим к продолжению боевых действий.