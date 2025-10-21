В Госдуме заявили, что Евросоюз попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

Европейские страны предпримут ряд действий, направленных на срыв возможной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Венгрии. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа относительно заявления Польши об отсутствии уверенности в безопасном пролёте российского лидера.

«Вот уже начинает претворяться [в жизнь] предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште. Уже предпринимаются шаги и дальше будут предприниматься для того, чтобы нагнетать эту ситуацию, делать всё, чтобы этот саммит не произошёл», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».