21 октября, 11:54

В Госдуме заявили, что Евросоюз попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

Европейские страны предпримут ряд действий, направленных на срыв возможной встречи президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Венгрии. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа относительно заявления Польши об отсутствии уверенности в безопасном пролёте российского лидера.

«Вот уже начинает претворяться [в жизнь] предложение Франции, Великобритании и Германии о торпедировании саммита в Будапеште. Уже предпринимаются шаги и дальше будут предприниматься для того, чтобы нагнетать эту ситуацию, делать всё, чтобы этот саммит не произошёл», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Депутат также предсказал эскалацию конфликтов на передовой и увеличение вероятности террористических атак.

Напомним, ранее Польша отказалась гарантировать безопасный пролёт Путина на встречу с Трампом. А до этого Болгария заявила о готовности предоставить воздушный коридор для самолёта российского лидера на пути в Будапешт. Тем временем в Кремле сочли «фантастической» появившуюся в прессе версию, что Путин и Трамп прибудут в Будапешт на одном самолёте.

