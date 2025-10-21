Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 18:21

Посмертная маска Высоцкого не нашла покупателя на аукционе из-за высокой стартовой цены

Посмертная маска Владимира Высоцкого. Обложка © Hermitage Fine Art

Посмертная маска Владимира Высоцкого. Обложка © Hermitage Fine Art

Аукционный дом Hermitage Fine Art в Монте-Карло не смог продать посмертную маску поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого. Торги не увенчались успехом из-за слишком высокой стартовой цены, сообщает ТАСС.

Начальная стоимость маски, предоставленной вдовой музыканта Мариной Влади, составляла €100 тысяч (около 9,4 млн рублей). Это оригинальное произведение искусства было создано в 1980 году советским скульптором Юрием Васильевым. На маске нанесены инициалы актрисы и год её создания. Помимо этого, Васильев также сделал слепок левой руки Высоцкого.

В 2015 году на парижском аукционе за 55 тысяч евро ушла с молотка ещё одна посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. Продавцом выступила его вдова.

Картину Брюллова за $1 млн выставили на аукцион в Москве
Картину Брюллова за $1 млн выставили на аукцион в Москве

Зато мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, ушёл с молотка в Мюнхене за 156 тысяч евро. Двухколёсное транспортное средство было подарено понтифику в сентябре текущего года и содержало его личный автограф на топливном баке, а также несколько фотографий владельца.

Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Владимир Высоцкий
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar