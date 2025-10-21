Посмертная маска Высоцкого не нашла покупателя на аукционе из-за высокой стартовой цены

Аукционный дом Hermitage Fine Art в Монте-Карло не смог продать посмертную маску поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого. Торги не увенчались успехом из-за слишком высокой стартовой цены, сообщает ТАСС.

Начальная стоимость маски, предоставленной вдовой музыканта Мариной Влади, составляла €100 тысяч (около 9,4 млн рублей). Это оригинальное произведение искусства было создано в 1980 году советским скульптором Юрием Васильевым. На маске нанесены инициалы актрисы и год её создания. Помимо этого, Васильев также сделал слепок левой руки Высоцкого.

В 2015 году на парижском аукционе за 55 тысяч евро ушла с молотка ещё одна посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. Продавцом выступила его вдова.

Зато мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, ушёл с молотка в Мюнхене за 156 тысяч евро. Двухколёсное транспортное средство было подарено понтифику в сентябре текущего года и содержало его личный автограф на топливном баке, а также несколько фотографий владельца.