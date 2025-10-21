Ростовский губернатор поручил ликвидировать свалку у аллеи Героев на кладбище Азова

Ситуация со свалкой отходов на кладбище рядом с Аллеей героев в городе Азове Ростовской области вызвала крайнее возмущение у губернатора Юрия Слюсаря. Он поделился своим негодованием в Telegram-канале.

Губернатор Ростовской области возмутился свалкой у аллеи Героев на кладбище Азова. Видео © Telegram / Юрий Слюсарь

«Чтобы это больше не повторялось: будет установлено ограждение всей территории, камеры видеонаблюдения, чтобы ловить тех, кто несанкционированно сваливает мусор, и перекрыть все грунтовые дороги для подъезда таких «бизнесменов», — написал Слюсарь.

Губернатор подчеркнул, что инициировал вывоз мусора с 21 октября. Он также распорядился, чтобы в Азове установили 20 новых контейнеров для мусора.

Как передаёт «Ёрш», СК начал проверку городского кладбища из-за жалоб жителей, в том числе родственников погибших на «аллее Славы». Портал отмечает, что на протяжении года ситуация с мусором, состоящим из растительных отходов, бытовых отходов, старой мебели и покрышек, практически не улучшается.

Ранее сообщалось, что неизвестные устроили погром на могилах бойцов СВО во Владимирской области. На территории кладбища отсутствует система видеонаблюдения, что затрудняет идентификацию злоумышленников. В региональном главке МВД подтвердили, что по факту произошедшего проводится проверка и предпринимаются меры по установлению виновных лиц.