Коварный план: Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikolaj Barbanell
Принц Уильям, будущий король Вильгельм V и прямой наследник британского престола, намерен изменить устоявшуюся традицию. По его плану, после восшествия на трон он лишит королевских титулов всех членов своей семьи, которые не занимают официальных должностей. Это решение, по сути, затронет подавляющее большинство родственников, пишет The Daily Beast.
«Уильям лишит титулов всех неработающих членов королевской семьи», — говорится в публикации.
После коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри с детьми, могут потерять даже титул «Ваше королевское высочество». Однако, если этот план осуществим, Уильяму потребуется внести существенные изменения в британское законодательство, поскольку действующие законы не позволяют лишать членов королевской семьи их титулов.
Ранее принц Уильям заявил, что борьба его жены Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием стала для него настоящим потрясением. Он отметил, что гордится супругой и отцом за то, как они справляются со всеми трудностями. Кроме того, он выразил гордость за своих детей, которые блестяще преодолели выпавшие на их долю испытания.
