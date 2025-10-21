Коварный план: Принц Уильям задумал лишить семью королевских титулов

После коронации Уильяма принцессы Евгения и Беатрис, а также принц Гарри с детьми, могут потерять даже титул «Ваше королевское высочество». Однако, если этот план осуществим, Уильяму потребуется внести существенные изменения в британское законодательство, поскольку действующие законы не позволяют лишать членов королевской семьи их титулов.

Ранее принц Уильям заявил, что борьба его жены Кейт Миддлтон с онкологическим заболеванием стала для него настоящим потрясением. Он отметил, что гордится супругой и отцом за то, как они справляются со всеми трудностями. Кроме того, он выразил гордость за своих детей, которые блестяще преодолели выпавшие на их долю испытания.